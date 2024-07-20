Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı, büyük bir askeri zafer olmasının yanı sıra aynı zamanda bir milletin birliğinin, beraberliğinin ve kararlılığının sembolü olarak tarihteki yerini almıştır. Ada'ya huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Kıbrıs Türklerinin istiklali için mücadele eden her bir şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Yılmaz'ın paylaşımında, Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel bestelediği marş da yer aldı.