Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), yasal düzenleme yapılarak devlet tarafından kira ödemeden kullanılan emlaklara karşılık Maliye Bakanlığı’nın devlet bütçesinden Vakıflar İdaresi'ne katkı yapması önerisinde bulundu.

BASS, dün yerel basında yer alan “Vakıflar İdaresi emeklilerini ödemek istemiyor” başlıklı haberler üzerine açıklama yaptı. BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yetkili sendika olarak, söz konusu haberle ilgili incelemelerinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin genel bütçesinde emekli ve çalışan gider kısmının yüzde 60 olduğunu saptadıklarını belirtti.

Yeltekin, devletin kira ödemeden kullanımında bulunan değerli vakıf emlaklarına karşılık Kıbrıs Vakıflar İdaresi mevzuatında düzenleme yapılarak Maliye Bakanlığı’nın emekli giderlerine devlet bütçesinden katkı yapılmasının sağlanabileceğini söyledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yatırım, toplumsal fayda ve görevlerini en iyi şekilde yapabilmesi için uzman ve vakıf kültürü bilen kişilerce yönetilmesi gerektiğini savunan Yeltekin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, kuruluşundan günümüze zaman zaman zor günler geçirdiğini ancak varlığını sürdürerek Kıbrıs Türk toplumuna önemli katkılar sağladığını belirtti.