Demokrat Parti'de İstifa Depremi: "Hakkımızı Helal Etmiyoruz"



Yıllardır Demokrat Parti saflarında aktif olarak görev yapan Emrah Karafistan ve ailesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla partiden istifa ettiklerini duyurdu. Yapılan paylaşımda partide yaşanan adaletsizlikler ve aynı isimlerin sürekli ön planda tutulması eleştirildi.



Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Yıllardır üyesi olduğumuz partimizden yapılan adaletsizlikler yüzünden ailecek istifa kararı almış bulunmaktayız. Her seçim aynı yüzler dinlenip bu insanların istedikleri oluyor. Bu saatten sonra bu insanlarla yola devam edebilirler. Bizlerden buraya kadar. Yıllardır çalıştık koşturduk, hakkımızı helal etmiyoruz. Leke de Demokrat Parti bitmiştir.”



