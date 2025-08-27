Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 15’inci Uluslar arası Halk Dansları Festivali için KKTC’ye gelen ekipleri kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı Kolombiya, Polonya, Türkiye, Hırvatistan ve Sırbistan’dan gelen ekiplerle LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda görüştü. Ekip temsilcileri, Harmancı’ya görüşme anısına hediye takdim etti.

LTB Başkanı Harmancı görüşmede, “Burada bulunduğunuz süre içinde güzel ülkemizin tadını çıkarın. Kültürlerarası bir buluşma olan festivalde her ülkenin performansı yaz gecelerine ayrı bir renk katacak. Birden çok ülke performansının yerel ekiplerimizin performansları ile birlikte sunulacağı festivalin Lefkoşalıları büyüleyeceğine de hiç şüphem yok. Şimdiden herkese iyi festivaller dilerim.” dedi.

Kızılbaş Parkı’nda yarın başlayacak festival, 1 Eylül’de sona erecek. Gösteriler her gece 21:00’da başlayacak.