(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli iş yerinden müzik ses sistemi çalan Yılmaz Demir tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Ocak 2024 tarihinde 01:00-08:00 saatleri arasında Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli barın ahşap kapısının sert bir cisimle hasara uğratılıp açılarak içerisine giriş yapıldıktan sonra konu işletme içerisinden müzisyen K.A.’ye ait 10 bin TL değerindeki JBL marka Parti Box ses sisteminin çalındığını söyledi. Polis, cihazın 12 Ocak 2024 tarihinde Soner Topaloğlu ve Turgay Tinli'nin Lefkoşa terminal bölgesinde tasarruflarında bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada konu ses cihazının Yılmaz Demir'den 9 Ocak 2024 tarihinde satın aldıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, 12 Ocak 2024 tarihinde Yılmaz Demir hakkında tutuklama emri alındığını, 15 Mart’ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, 16 Mart’ta zanlının gönüllü ifade verdiğini, bu ifadenin araştırılacağını belirtti. Polis memuru, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.