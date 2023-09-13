İş Kadınları Derneği’nin bu yıl 12’ncisi düzenleyeceği “Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni” hazırlık çalışmaları sürüyor; hazırlıklar kapsamında jüri düzenli aralıklarla toplantılar yapıyor.

İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok yazılı açıklamasında aday olarak önerilen kadın girişimcilerin iş yerlerine ziyaretlerde bulunarak yerinde inceleme yapmaya başladıklarını, incelemeler neticesinde kazananları belirleyeceklerini kaydetti.

Telsim’in ödül töreninin bu yıl yine ana sponsoru olacağını belirten Özok, “Yılın Kadın Girişimcileri Ödülleri”nin başarılı ve girişimci kadınları teşvik etmek, kadının hem kültürel hem de ekonomik açıdan ilerlemesini sağlamak, iş dünyasına atılmak isteyen kadınları ve gençleri cesaretlendirmek, fark yaratan iş kadınlarını toplumla paylaşmak amacıyla her yıl 5 farklı kategoride verildiğini ifade etti.

Jüride, İş Kadınları Derneği’ni temsilen Elif Özerman, Telsim’i temsilen Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı temsilen Evren Erçelik, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı temsilen Sercan Görgüner, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı temsilen Feriha Tel, Genç İş İnsanları Derneği’ni temsilen Derin Yeşilada, JCI Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler Derneği’ni temsilen Eda Yenen, 2022 Yılının Kadın Girişimcisi Emine Özbayrak, bağımsız akademisyen Mutlu Soykurt ve bağımsız ekonomist Fatma Coşar Kınış yer alıyor.