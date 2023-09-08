Lefkoşa Belediye Tiyatrosu geçmiş haftalarda sahnelediği “Parkta Güzel Bir Gün” oyununa bir müddet ara verdikten sonra tekrardan “Kakistokrasi” oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak.

Cem Aykut’un yazıp yönettiği, Yetişkinler Atölyesi amatör oyuncuların sahnelediği “Kakistokrasi” oyunu 14 Eylül’den itibaren her Perşembe Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek.

Oyunda, pandemide yaşanan durumlar, Devlet’in pandemiye olan tavrı, ev halleri, eğitim, iş, tiyatronun pandemiyle mücadelesi anlatılıyor.

Bir yanda ölümler, bir yanda umursamazlar, diğer yanda endişeliler. İnsan halleri.. Kısacası yaşamın ta kendisini anlatan bir ülke komedisi Kakistokrasi..

14 Eylül, 21 Eylül, 28 Eylül tarihlerinde sahnelenecek oyunun biletleri, www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden satılıyor.