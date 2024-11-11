Yeşilköy ile Dörtyol yakınlarındaki trafik kazalarında dört kişi yaralandı, iki araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün sabaha karşı Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda 92 miligram alkollü Tufan Tulga (E-26) , yönetimindeki SE 934 plakalı araç ile Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle SE 934 plakalı araç ileri doğru savrularak, yol kenarındaki elektrik direğine de çarpıp bir takla atarak yol içerisine tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tufan Tulga, kaldırıldığı Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu ve sonrasında tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa Lefkoşa anayolunda kaza

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde, dün, Ghadaq Mohammed Wahhab (K-19) yönetimindeki ZNT 715 plakalı araç ile Dörtyol kavşağı yakınlarında dikkatsizliği sonucu orta refüjde bulunan bordür taşlarına çarpıp karşı şeride geçerek, bir takla attı ve yoldan çıkarak tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Aseel Muataz Mohamed El-Amin (K-18) ile Salma El Quaamari (K-19), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerine müteakip taburcu oldu.

Araç sürücüsü Ghadaq Mohammed Wahhab, “mal sahibinden izinsiz olarak araç kullanıp, trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.