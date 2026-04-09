İlki 1973 yılında Yeşilırmak’ta gerçekleştirilen Çilek Festivali, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Cavit Atalar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek festival için çalışmaların hızla devam ettiğini duyurdu.

Atalar, Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat, Birlik yönetim kurulundan Figen Karafistan, Aytül Yorulmaz ve Salahi Atalar’dan oluşan heyetin dün Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret ettiklerini ve festivale destek istediklerini kaydetti.

Atalar, söz konusu ziyarette, Lefke Kaymakamı Orakçıoğlu’nu ve Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya’yı festivale davet ettiklerini de ifade etti.