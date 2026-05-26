SOS Çocukköyü Derneği, pekçok çocuğun yoksulluk, ihmâl, istismar, eğitimden kopma ve sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlik gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

SOS Çocukköyü Derneği 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Çocukların kaliteli eğitime ve sağlık hizmetlerine eşit erişimi, ertelenemez bir haktır. Bu konuda tüm kamu kurumlarının çocuk odaklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı politikalar üretmesi hayati önem taşımaktadır." dedi.

Mesajda, çocukların güven içinde büyümesinin devletin, yerel yönetimlerin, eğitim sisteminin, sosyal hizmet mekanizmalarının ve toplumun ortak sorumluluğu olduğu, çocukların korunmasının yalnızca risk ortaya çıktığında değil, risk oluşmadan önce harekete geçmeyi gerektirdiği kaydedildi.

Çocuk güvenliği için yalnızca koruyucu mekanizmaların güçlendirilmesinin yeterli olmadığı, çocuklara haklarını bilen, sınırlarını tanıyan ve kendini ifade edebilen bireyler olarak destek sunulması gerektiği vurgulanan mesajda, bununla birlikte çocuk odaklı eğitim ve önleyici sosyal politikaların hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi.