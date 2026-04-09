Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), medya kuruluşları ve basın emekçilerinin organize bir siber saldırı ile karşı karşıya olduğunu kaydederek, özellikle geçen hafta başlayan ve toplumsal bir muhalefete dönüşen süreçte yapılan haber, yorum ve yayınların hedef alındığını belirtti.

KTGB tarafından yapılan açıklamada, tek amacı halkın doğru bilgiye erişimini sağlamak olan basın mensupları ve bağlı oldukları kuruluşların son günlerde dijital platformlar üzerinden sistematik müdahalelere maruz kaldığı bildirildi.

Açıklamada, “Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen bu müdahaleler kapsamında; video içerikleri, foto galeriler ve canlı yayınlar ya yayın esnasında kesintiye uğramakta ya da telif hakkı gerekçesi ileri sürülerek kaldırılmaktadır. Münferit gibi gösterilmeye çalışılan bu uygulamalar, tarafımızca organize bir siber saldırı olarak değerlendirilmektedir.” denildi.

Basın kuruluşları ve gazetecilerin, ilgili platformlar nezdinde gerekli itiraz süreçlerini başlattığı belirtilen açıklamada, "Ancak bilinmelidir ki, bu tür girişimler ne ilktir ne de son olacaktır. Temel hedefin, halkın haber alma hakkını engellemek olduğu açıktır." denildi.

Hiçbir baskı, tehdit ya da müdahalenin gazetecileri kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu sürdürmekten döndürmeyeceği vurgulanan açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, bu saldırıların arkasında kim ya da kimlerin bulunduğunu teknik olarak tespit edememiş olsak da, bu anlayışı ve sansür zihniyetini çok iyi tanıdığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Hatırlatmak isteriz ki güneş balçık ile sıvanmaz.” ifadelerine yer verildi.