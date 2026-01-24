Yeşilçam'da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile "dört yapraklı yonca"yı oluşturan Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti. 79 yaşında yaşama veda eden Fatma Girik, ailesine destek olmak amacıyla adım attığı Yeşilçam'da bir stara dönüştü.

Annesiyle birlikte setlere giden ve figüranlık yapan Fatma Girik, "Leke" adlı filmle oyunculuğa adım attı. Ardından birçok yapımda rol alan Girik, "Ölüm Peşimizde" filmiyle çıkış yakaladı.

Kariyeri boyunca 180'in üzerinde projede rol alan Fatma Girik, bazı rolleriyle akıllarda yer etti. İşte ölüm yıl dönümünde Girik'in unutulmaz rolleri...

KEŞANLI ALİ DESTANI

Haldun Taner'in aynı adlı oyunundan uyarlanan 1964 yapımı Keşanlı Ali Destanı'nda Fatma Girik ve Fikret Hakan başrolleri paylaştı. "Zilha" rolüne hayat veren Girik, Atıf Yılmaz imzalı filmdeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

BOŞ BEŞİK

Necati Cumalı’nın tiyatro oyunundan uyarlanan 1969 yapımı "Boş Beşik" filminde Fatma'yı oynayan Fatma Girik, performansıyla Adana Altın Koza Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Orhan Elmas’ın yönettiği film, senelerce çocuğu olmayan yörük kızı Fatma'nın göç sırasında çocuğunu kaybetmesini konu alır. Kartalın bebeği alıp götürdüğü sahne hala akıllarda yer ediyor.