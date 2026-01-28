Türk müziğine damga vuran isimlerden biri olan Ferdi Özbeğen'in hayatı sinemaya aktarılıyor. Prostat kanseri sebebiyle 2013 yılında hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen'in hayatını konu edecek filmle ilgili çalışmalar sürüyor.

71 yaşında yaşamını yitiren ve vefatından yıllar sonra hayat hikayesi sinemaya aktarılan Ferdi Özbeğen'i hangi oyuncunun canlandıracağı henüz belirlenmedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yapımcılığını Orchestra Content’in, yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz’ün üstlendiği filmin senaryosunu ise Yiğit Güralp kaleme aldı.

Mal varlığını Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Özbeğen’in hayatını anlatan film; Türk Eğitim Vakfı ile Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen’in danışmanlığında yapılıyor.

"Dilek Taşı", "İşte Bu Bizim Hikayemiz", "Bir Gülü Sevdim" ve "Bir İlkbahar Sabahı" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere getirdiği yorumla müzikseverlerin beğenisini kazanan Ferdi Özbeğen'in hayat hikayesini yansıtacak yapımın 2027 yılında vizyonda olması planlanıyor.