Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Gişelerde kaza nedeniyle yoğunluk yaşanırken ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Otobüste bulunan yolculardan Hüseyin Mert Duman, "Hızlı gidiyorduk. Araç önümüze atladı. Çok kötü oldu. Millet yaralandı. Çerkezköy’den Esenler Otogarına gidiyorduk" dedi.