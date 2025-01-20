Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Yeşil Hat Aracılığıyla Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma" projesi kapsamında oluşturulan stratejik plan, basına tanıtıldı.

Ticaret Odası'ndan verilen bilgiye göre, Lomi'de yer alan etkinlikte açılış konuşmasını KTTO-KGK Başkanı Eda Kervanlı yaptı. Kervanlı, projenin, temel amacının, kadınların ekonomik katılımını ve ortaklığını teşvik ederek Kıbrıs genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen çok paydaşlı bir koalisyon oluşturmak olduğunu belirtti.

Daha sonra yapılan sunumda, "Yeşil Hat Aracılığıyla Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma" projesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Projenin temel amacı, kadınların ekonomik katılımını ve ortaklığını teşvik ederek Kıbrıs genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemektir. Proje, 2026 yılına kadar kadın girişimciliğini %13,1’den %15’e, kadınların iş gücüne katılım oranını ise %34,9’dan %38’e yükseltmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen çok paydaşlı bir koalisyon oluşturmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sunumda ayrıca, projenin önemli bileşenlerinden birinin, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) koordinasyonunu ve stratejik uyumunu güçlendirmek olduğunu vurgulanarak, bu kapsamda 25 Ekim 2024’te, bazı STK’ların bir araya gelerek imzaladığı ortak mutabakat metniyle Kadın Ekonomik Ortaklık Platformu’nun (KEOP), resmen kurulduğuna yer verildi.

Ortak mutabakat metnine imza koyan STK’lar:

“KTTO-Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK), Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), İş Kadınları Derneği (İKD), Cyprus Entrepreneurship Station (CES), Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K Koop), Tatlısu Kadın Kooperatifi (TAT-KA Koop)”

KEOP’un, toplumsal cinsiyet eşitliği misyonuyla faaliyetlerine başladığını, mevcut durum analizi yapmak amacıyla STK’ların kadınların ekonomik güçlenmesi alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkisini ölçmek ve eksikliklerini belirlemek için haritalama ve boşluk analizi çalışmaları gerçekleştirdiği anlatılan sunumda, bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda KEOP’un, ilerleyen süreçteki faaliyetlerini yönlendirmek üzere bir Stratejik Plan hazırlandığı ifade edildi.

Sunumda, projenin, iş birliği ve ağ oluşturmayı teşvik etmenin yanı sıra kapasite geliştirme ve farkındalığı artırmaya da öncelik verdiği ve Kadın Liderlik Akademisi’nin bu amaçla, liderlik eğitimleri ve mentorluk programları sunarak, kırsal ve dezavantajlı bölgeler de dahil olmak üzere farklı geçmişlere sahip kadınları güçlendireceği belirtildi.

2026 yılına kadar proje kapsamında 700’den fazla kadına mentorluk ve eğitim programları sunulacağı ifade edilen sunumda, farkındalık kampanyaları ve toplumsal etkinlikler ile geleneksel toplumsal cinsiyet normlarını sorgulamak ve kadınların ekonomik faaliyetlere katılımının avantajlarını savunmak için daha geniş kitlelere ulaşmanın hedeflendiği vurgulandı.

Sunumda, KTTO-KGK’nın, kadınların büyüme ve iş birliğini teşvik ettiği, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik ortam yaratmayı amaçladığı açıklandı.