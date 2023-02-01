Yeşil Barış Hareket, “2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Yaşamın varlığı sulak alanlara bağlıdır” denilen mesajda, bu yılın temasının “Bozulmuş sulak alanları canlandırın ve eski haline getirin” olduğu belirtildi.

Uluslararası “Ramsar Sözleşmesi”nin imzalandığı 2 Şubat 1971 tarihinin, sulak alanları korumak amacıyla “Dünya Sulak Alanlar Günü” olarak belirlendiği ifade edilen mesajda, sulak alanların “dünyanın böbrekleri” olarak nitelendiğine işaret edildi.

Sulak alanlarının, “taşkın kontrolü, yeraltı sularının beslenmesi, su arıtma, fırtınalardan koruma, besin depolama, iklim değişikliğinin kontrolü, gıda kaynağı olma, turizm faaliyet alanı sağlama” gibi birçok işlevi olduğu ifade edilen açıklamada, sulak alanların, çoğunlukla insanların yarattığı sorunlar nedeniyle ormanlardan üç kat daha hızlı yok olduğuna dikkat çekildi.

Sulak alan çeltiklerinde yetiştirilen pirincin, 3,5 milyar insanın değişmez, “olmazsa olmaz” temel besin maddesi olduğu belirtilen mesajda, “sulak alanlara saldırılara derhal son verilmeli, yaşam kalitemizi artırabilmek, doğaya nefes alma şansı yaratmak, tahrip ettiğimiz sulak alanları da restore etmek için hep birlikte kolları sıvamalıyız” denildi.