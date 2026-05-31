Lefkoşa ve Büyükkonuk bölgesinde meydana gelen iki ayrı kazada, alkollü sürücünün biri park halindeki araca çarparak, diğeri ise yoldan çıkarak takla attı.

Lefkoşa’daki trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki bir araca çarpıp, takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, 95 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet Atay (E-21), yönetimindeki GJ 345 plakalı araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda park halindeki MA 536 plakalı aracın sol ön kısmına çarptıktan sonra, takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan GJ 345 plakalı araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

-Alkollü sürücü yoldan çıktı, takla attı, dere yatağına düştü

Kuzey Sahil Yolu’nun 56-57’nci kilometreleri arasında bugün saat 02.30 sıralarında, 152 miligram alkollü içki tesiri altındaki Moses Ifeayın Ayogbe (E-32), yönetimindeki YL 288 plakalı salon araçla Büyükkonuk'tan Kaplıca istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkıp tekrar anayola girdi ardından kontrolsüz şekilde yolun solundan dışarıya çıkıp, yol kenarında bulunan su kanalı ile toprak sete çarptıktan sonra iki takla attı ve yaklaşık 8 metre derinlikteki dere yatağına düşüp, tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak Christavie Mbokolo (K-30), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Araç sürücüsü Moses Ifeayın Ayogbe, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.