Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası ile Yeşil Barış Hareketinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele bölgesinde “İnşaat Ruhsatı olmadan” yapımına başlanan ve yapımı devam eden inşaatın, “Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası”, “55/89 İmar Yasası”, “Belediyeler Yasası” ve “Ceza Yasaları”nda kendisine verilen yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek, idari ihmal yapmakla suçladığı İskele Belediyesi ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu hakkında İskele Polisi'ne şikayette bulundu.

Açıklamada, “Ülkemizde yasa ve hukuk tanımazlığın baş gösterdiği bu günlerde, yasalarımıza sahip çıkmaya ve çıkmayanlara karşı gerekli tüm mücadeleyi bıkmadan, usanmadan vermeye devam edeceğimizi belirtirken, son dönemlerde artış gösteren iş kazalarını da hatırlatmak isteriz. İnşaat ruhsatı olmayan bir inşaatın, denetimsiz olduğunu da hatırlatır daha önce bölgede inşaat ruhsatı olmayan bir inşaatta yaşanan işçi ölümünü de dikkate alarak, bu andan itibaren tüm sorumluluğun inşaatı mühürlemeyen İskele Belediyesi’nde olduğunu halkımızın bilgisine sunarız” denildi.