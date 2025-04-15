Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Orkinos-Bulut" operasyonunda 9'u yurt dışında 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.



Yerlikaya, TC İçişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik sabah saatlerinde çok büyük bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.



Yerlikaya, "Orkinos-Bulut" adı verilen operasyonun, TC Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki ülkelerin polis teşkilatlarıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlendiğini aktardı.



Operasyonda Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları yapıldığını ifade eden Yerlikaya, "Orkinos-Bulut operasyonumuz kapsamında hedefimizde 4 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve kara yoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden ekstazy maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik." dedi.

Bu suç örgütlerinin, Avrupa ülkelerine uyuşturucu üretiminde kullandıkları Uzak Doğu menşeli ara kimyasalların sevkiyatını gerçekleştirdiklerini de tespit ettiklerini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Belirlediğimiz hedef şahıslar, ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular. Karşımızda uluslararası boyutta dev bir yapılanma vardı. Bu suç örgütlerinin 'uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın' yanı sıra 'kasten adam öldürme', 'ateşli silahla yaralama', 'adam kaçırma', 'hürriyeti tahdit ve eziyet', 'yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama' ile 'şantaj' gibi suçları işlediklerini belirledik. Gözü dönmüş uluslararası organize suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarla bu sabah 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10'u kırmızı bültenle aranıyordu."

- "Zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdik"

Bakan Yerlikaya, operasyonun yurt içinde ve dışında hala devam ettiğine işaret ederek, "Ülkemizdeki bu uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik, yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk." diye konuştu.

Bu operasyon için ekiplerin 8 ay boyunca çalışmalarını büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yürüttüğünü vurgulayan Yerlikaya, bu süreçte peşinde oldukları suç örgütlerinin kullandığı iletişim şifre yapılarını çözdüklerini dile getirdi.

Suç örgütlerinin uyuşturucu ağlarından, kullandıkları güzergahlara, para aklama yöntemlerinden, kimlerle iletişimde olduklarına kadar hepsini tek tek ortaya çıkardıklarını anlatan Yerlikaya, Europol ile yapılan işbirliğinin tarihe not düşülecek kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, koordinasyonlarında Europol'un kilit rol üstlendiğini, tüm ilgili ülkeler ile bir araya gelinip, ortak stratejilerin geliştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurumlar arası veri paylaşımıyla suç ağlarının yapısı haritalandırıldı. Böylece diğer soruşturmalarla bağlantıları ortaya çıkartıldı. Bu işbirliğiyle, hedefteki şahısların takibi sağlandı. Ülkeler arasında, gerçek zamanlı bir koordinasyon platformu kuruldu. İhtiyaca göre anlık olarak stratejide değişiklikler yapıldı. Bu işbirliği sayesinde polislerimiz, Europol merkezine giderek Avrupalı araştırmacılarla birlikte çalıştılar. Şifreli bilgiler analiz edildi. Böylece Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da faaliyet gösteren suç ağları tespit edildi. Tüm bu çalışmaların neticesinde Emniyet birimlerimizin özverili çalışmaları ve uluslararası güvenlik teşkilatlarıyla kurduğumuz bu güçlü işbirlikleri sayesinde dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine ağır bir darbe indirdik."

- "Mücadeleye devam edeceğiz"

Türkiye ile beraber 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen bu operasyonların, sınır ötesi suçlarda sınır tanımadıklarını açıkça gösterdiğini belirten Yerlikaya, "Son yaptığımız bu operasyon dahi Türkiye'nin, sadece sınırları içinde değil, küresel düzeyde de suçun karşısında nasıl bir irade ortaya koyduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesinde de dünyada da suçla mücadelede oyun kurucu bir ülkedir. Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Aziz milletimizin huzuruna kasteden her yapının peşine düşeceğimizi ve onları saklandıkları o karanlık deliklerde dahi bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bu tarihi operasyona imza atan Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımıza, Interpol-Europol Daire Başkanlığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze, MASAK'a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, kahraman polislerimize, Avrupa Polis Teşkilatı Europol'e, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da operasyona katılan polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımı yapan ülkelerin polis teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."