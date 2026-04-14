Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin yaralandığı saldırıda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi. Saldırının görgü tanığı, saldırganın 18-19 yaşlarında olduğunu, önce okulun bahçesinde uzun namlulu silahla ateş açtığını ardındansa okulun içine girip ateşe devam ettiğini söyledi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise olayın ardından yaptığı açıklamada, av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 16 yaralı olduğunu belirterek saldırganın, okulun eski öğrencisi olduğunu ve kendi hayatına son verdiğini ifade etti. Saldırganın Ömer Ket olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı belirtildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ: 4 YÖNETİCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtildi. Yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

YARALILAR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

DHA ve İHA'daki habere göre olayda bazı öğrencilerin yaralandığı kamera görüntülerine yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı da iddia edildi.





OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrenciler ve öğretmenler tahliye edildi.

Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Okuldaki saldırganın ikna edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞINDAN İLK İFADE

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırının ardından bir görgü tanığı şunları anlattı:

"17-18 yaşlarındaydı. Dış kapıdan girer girmez uzun namlulu silahını çekti. Sağa sola ve okula doğru ateş açmaya başladı. Sonra okulun içine girip ateş etti. Önüne gelene sıktığı gibi öğrencilerin bağrışmalarını duydum. Ardından polis geldi."

Saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket.

"2'Sİ ÖĞRETMEN 3 AĞIR YARALI VAR"

Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, TGRT Haber’de verdiği bilgilerde, şu ifadeleri kullandı: "Olayın yaşandığı yer başarılı bir okulumuz. Daha önce hiçbir güvenlik problemi olmadı. İlçe Jandarma’nın karşısında yer alan bir okul. İlk müdahaleyi yapan kısa bir süre sonra, sivil jandarma ve polis ekipleri oldu. Öğretmenlerimizden 2’sinin durumu ağır. Toplam 3 hayati tehlikesi olan yaralımız var. Üst katta camdan atlayan çocuklarda var. Yaralıların diğerlerinin hayati tehlikesi yok. Olayda kendi hayatına son veren genç, okulun eski bir öğrencisi. Okul ile ilişiği kesilmiş bir öğrenci".

Saldırının ardından intihar eden Ömer Ket'in cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırganın 2007 doğumlu, 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı belirtildi.

BİR GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARI

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), silahlı saldırının ardından 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in yaptığı ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek; eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkat çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle gerçekleştirilmesini haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız.”

SALDIRI PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞ

Ömer Ket'in, saldırıdan önce Instagram hesabından, "Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olacak hazır olun kunduzlar" mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma, valilik tarafından da idari inceleme başlatıldığı öğrenildi.

MEB: OKULDA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa’da bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

MEB, yaptığı açıklamada, saldırı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, saldırının düzenlendiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

TEKİN: İNCELEMELER DERHAL BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen silahlı saldırının herkesi derinden sarstığını ve büyük üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

"Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."

EĞİTİM GÜCÜ SEN'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı sonrasında derin bir üzüntü ve büyük bir endişe içerisindeyiz. Söz konusu saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin çalışanı olmak üzere toplam 16 vatandaşımızın yaralanmış olması, eğitim kurumlarımızda güvenlik sorununun ulaştığı vahim boyutu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Eğitim yuvalarında yaşanan bu tür olaylar, artık münferit vakalar olarak değerlendirilemeyecek kadar ciddi ve sistematik bir soruna işaret etmektedir. Son yıllarda ülkemiz genelinde eğitim kurumlarında şiddet olaylarının artarak devam etmesi, okullarımızda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, caydırıcı ve etkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmemesi ve önleyici mekanizmaların yeterince işletilmemesi, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin can güvenliğini ciddi biçimde tehdit etmektedir” denildi.