Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlara başsağlığı dileyen Erdoğan, “Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

“OLAY TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLIĞA KAVUŞTURULACAK”

Olayın titizlikle soruşturulduğunu vurgulayan Erdoğan, “Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir” dedi.

“ACININ SİYASETİ OLMAZ”

Toplumun tüm kesiminden gereken özeni göstermelerini rica eden Erdoğan, “Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.



SİYASİLERDEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmışlardır. Bu elim hadisede hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor, gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun”



Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek , Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye gitti. Bakan Çiftçi, diğer bakanlarla birlikte açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırı tüm boyutlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte, olayın aydınlatılması için gerekli adımlar kararlılıkla atılmaktadır” dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili bakanlıklarımızca yakından takip edildiğini ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."



İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerimiz sahada aktif şekilde görev yapmakta, sürecin her aşaması eş güdüm içerisinde yönetilmektedir. Bu tür olaylar karşısında toplumumuzun sağduyu ile hareket etmesi, paniğe kapılmaması büyük önem arz etmektedir. Olayın doğrudan çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren bir boyutu bulunması nedeniyle, başta geleneksel ve dijital medya mecralarında olmak üzere, kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmelidir. Travmatik etkileri artırabilecek, korku ve kaygıyı derinleştirebilecek ifadelerden kaçınılması, çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin korunması açısından kritik bir sorumluluktur.”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Acımız çok büyük. Hepimiz derinden sarsıldık. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerimizin, eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , söz konusu hadiselerin sığ ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini belirterek, "Bu vahim gelişmelerin tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması zaruri bir mecburiyettir" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. "Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır." ifadesini kullandı.