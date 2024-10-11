İthal meyve ve sebzelerden alınan 58 numuneden 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 4-10 Ekim arasında yerli ürünlerden alınan 18 numuneden tümü temiz çıktı, ithal ürünlerden ise alınan 58 üründen 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Numuneler üzerinde analizler Devlet Laboratuvarı'nda yapılıyor ve Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendiriliyor.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen, Svs Tic.Ltd. ait Arap Kızı (elma) ve Çeri Domates, Onbaşı İşl. Ltd. ait Cennet Meyvesi menşeine iade edildi, Halil Kasap Paz. ait Çeri Domates menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 18 numunede, limit üstü bitki koruma ürünü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmedi.