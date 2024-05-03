Yer fıstığı üretiminin yeniden yaygınlaşması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yer fıstığı yetiştiriciliği konusunda Güzelyurt’ta bir günlük eğitim verilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığ'ından yapılan duyuruda, Güzelyurt Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek eğitimde, konu uzmanı Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Bekir Şimşek bilgi verecek.

Eğitim, 7 Mayıs Salı günü Güzelyurt Oteli'nde 10.90'da başlayacak. Eğitimin ardından Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu ve Biyoteknoloji Laboratuvarı'nda uygulamalı makineli yer fıstığı ekimi yapılacak.

Eğitime katılım için kayıt yaptırılmasının gerekli olduğu, bunun icin 0392 714 589

numaralı telefonun aranabileceği bildirildi.