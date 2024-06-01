YENİBOĞAZİÇİN'DE MUHTEŞEM ÇOCUK ŞENLİĞİ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Şenliği'ni büyük bir coşkuyla kutladı. Belediye Başkanı Katip Demir, Türkiye ve dünya genelindeki tüm çocukların bu özel gününü kutlarken, etkinliğe katılan çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Çocuklar ve aileleri, belediye tarafından düzenlenen bu etkinlikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlikler, çeşitli atölyeler, şişme oyunlar, yarışmalar, yüz boyama ve balon patlatma aktiviteleri ile başladı. Kil atölyesi, çocuklara el becerilerini geliştirme fırsatı sundu. Maskotlar eşliğinde yapılan limbo ve mini disko dansları, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Ayrıca çocuklar, at ve pony biniciliği deneyimi yaşama şansına sahip oldu.

Gün boyunca, çocuklar küçük masa oyunları ile keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklara yönelik yiyecek ve içecek ikramları da sunuldu. Ayrıca köy pazarı, etkinlik boyunca açık kalarak ziyaretçilere çeşitli ürünler sundu.

Çocuklar, 1 Haziran Dünya Çocuk Şenliği'nde eğlenceli ve neşeli saatler geçirerek bu özel günü coşkuyla kutladılar.