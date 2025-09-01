Girne Ozanköy Pekmez Festivali’nin 17’ncisi tamamlandı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında yer alan Ozanköy Pekmez Festivali’nde pek çok kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Festivalin son gününde Fezile Barut’un ‘Geleneksel Yöntemlerle Harnuplu Paluze’ uygulaması, pekmezli tatlılar yarışması, Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Atak tarafından ‘Yeryüzünün En Eski Mirasçılarından Harnup Ağacı ve Hikayesi’ başlıklı sunum, Kuzey Kıbrıs Filipinliler Derneği’nin dans gösterisi, Ebru ve Amor Latino konseri, Çatalköy - Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve İbrahim Özbaskın - Zek & Orkestrasının konseri yer aldı.

Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında 3 Eylül Çarşamba açılış korteji, Kordonboyu Atatürk Büstü sahnesinde dans gösterisi ve Candy Club on Broadway gösterisi ve Nafiz Dölek konseri yer alacak.

Festival’de 4 Eylül Perşembe de Kordonboyu Atatürk Büstü Sahnesi’nde Yeni Türkü sahne alacak,

Girne Arkın Group Fest 25’de ilk kez olarak Girne Batı Doğa Parkı ‘Gençlik Konserleri’ düzenlenecek.

Girne Batı Doğa Parkı’nda hayat bulacak olan ‘Gençlik Konserleri’ kapsamında, Teoman/Yüzyüzeyken Konuşuruz/Reva, Manga/Gece Yolcuları/Fikri Karayel, Athena/Adamlar/Serdar Tuksal/Gancelli sahne alacak. Etkinlikler üç gün sürecek.