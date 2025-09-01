Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sadece bir adayın değil, Kıbrıs Türk halkının davasının seçimi olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs Türk halkı geçmişte olduğu gibi bugün de milli iradesini ortaya koyacak, egemenliğine sahip çıkacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun sadece siyasi bir tercih değil, Kıbrıs Türk halkının onurunu ve geleceğini koruyan bir devlet politikası olduğunu ifade eden Öztürkler, bu vizyona tam destek verdiklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

- “Federasyon hayalleri çökmüştür”

Kıbrıs Türk halkının 1974’te kendi kaderini tayin ettiğini, 1983’te devletini ilan ettiğini hatırlatan Öztürkler, bugün de bu iradenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, sürecin anavatan Türkiye ile tam uyum içinde yürütüldüğünü kaydetti.

“Artık geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Federasyon hayalleri çökmüştür. Eşit egemenlik temelinde iki ayrı devlet tek gerçekçi çözümdür” diyen Öztürkler, hükümetin de bu konuda net bir duruş sergilediğini ve halkta aynı yönde bir iradenin hâkim olduğunu söyledi.

- “KKTC’nin sesi dünyada duyuluyor”

KKTC’nin tanınması yönünde uluslararası temasların arttığını, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere birçok platformda KKTC’nin sesinin duyulduğunu kaydeden Öztürkler, bunun diplomatik bir başarı olmanın ötesinde halkın iradesinin küresel düzeyde kabul görmesi anlamına geldiğini söyledi.

- “Barış 1974’te tesis edildi”

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla da mesaj veren Öztürkler, barışın sadece silahların susması değil, halkların eşitliği, egemenliği ve güvenliğiyle mümkün olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta barışın 1974’te Türk askerinin müdahalesiyle tesis edildiğini hatırlatan Öztürkler, “Bugün barışın devamı ancak iki devletli çözümle mümkündür. Kıbrıs Türk halkı, Rumların tahakkümüne girmeyecek, kendi devletinde kendi bayrağı altında yaşamaya devam edecektir” dedi.

- “Rum oyunlarına izin vermeyeceğiz”

Rum liderliğinin KKTC’ye yönelik girişimlerini eleştiren Öztürkler, uluslararası toplumun sessizliğinin Rum tarafını cesaretlendirdiğini söyledi.

KKTC’nin bu duruma sessiz kalmayacağını ve Türkiye ile birlikte bu tür girişimlerin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Öztürkler şöyle devam etti:

“Bu halkın güvenliği kimsenin umuduna bırakılamaz. Şunu bilsinler Kıbrıs'ın Yunan olmasına dün atalarımız, bugün de bizler izin vermeyeceğiz. Böyle oyunlara gelmeyecek kadar tecrübeli, bilgili ve güçlüyüz. Bu sözlerim, sadece bir tepki değil, bir milletin tarihsel kararlılığıdır. Böyle algılanması gerekir.”

- “TBMM kararına destek”

Küresel güçlere de çağrıda bulunan Öztürkler, “Barış sağlamak istiyorlarsa gitsinler Gazze’de yaşanan vahşeti durdursunlar, Ukrayna’da yiten yüzbinlere baksınlar” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İsrail’e yönelik aldığı 9 maddelik kararı da değerlendiren Öztürkler, bu adımdan dolayı Türkiye hükümetini ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u tebrik ederek kararlara tam destek belirtti.

- “Meclis, milli iradenin kalesidir”

Meclis gündemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Öztürkler, olağanüstü bir Meclis toplantısının şu an için öngörülmediğini kaydetti.

Yeni yasama yılının Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle birlikte açılacağını belirten Öztürkler, Meclis’in reform yasalarıyla halkın refahını artıracak adımlar atmaya hazır olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Olağanüstü oturum olmayacaktır. Bu meclis, halkın meclisidir. Bu meclis, milli iradenin kalesidir. Halkımızın beklediği yasaları çıkarmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.