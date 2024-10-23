YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ DENETİMLERDE GÖZ AÇTIRMIYOR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi zabıta ekipleri tüm beldelerdeki marketler, kasaplar, kuaförleri sürekli ve düzenli bir şekilde denetlemeye devam ediyor.

Denetimlerde bazı marketlerde bazı ürünlerin tarihlerinin geçmesi sonrasında toplatılıp tutulan tutanak sonrasında imha edileceği öğrenildi.

Belediye zabıta birimi ekiplerinin denetlemelerine aynı şekilde ve hızla devam edeceği öğrenilirken bu denetimler bölge vatandaşları tarafından takdirle karşılanıyor..