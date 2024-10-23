YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ DENETİMLERDE GÖZ AÇTIRMIYOR
Ergün Yahat
Yeniboğaziçi belediyesi zabıta ekipleri tüm beldelerdeki marketler, kasaplar, kuaförleri sürekli ve düzenli bir şekilde denetlemeye devam ediyor.
Denetimlerde bazı marketlerde bazı ürünlerin tarihlerinin geçmesi sonrasında toplatılıp tutulan tutanak sonrasında imha edileceği öğrenildi.
Hemşireler Onkoloji Merkezi’nden pembe balon uçurarak meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti
Belediye zabıta birimi ekiplerinin denetlemelerine aynı şekilde ve hızla devam edeceği öğrenilirken bu denetimler bölge vatandaşları tarafından takdirle karşılanıyor..
Editör: Mehmet Mehmet