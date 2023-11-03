Yeni Zelanda'da 14 Ekim’de yapılan genel seçimde, muhalefetteki merkez sağ Ulusal Parti yüzde 38,06 oy alarak birinci parti çıktı.

Yeni Zelanda Seçim Komisyonu, 14 Ekim’de yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre, 2 milyon 800 bin 412 seçmenin oy kullandığı seçime katılım oranı yüzde 78 oldu.

Nihai sonuçlara göre, muhalefetteki merkez sağ Ulusal Parti yüzde 38,06 oy alarak birinci parti çıktı. Parti, parlamentoda 48 milletvekiliyle temsil edilecek.

Yeni Zelanda’da 6 yıldır iktidarda olan İşçi Partisi ise yüzde 26,91 alarak ikinci parti oldu. Parti, parlamentoda 34 koltuk elde etti.

Yeşil Parti yüzde 11,60 oy alarak parlamentoya 15 milletvekili sokmayı başarırken ACT New Zealand Partisi ise yüzde 8,64 oy alarak 11 sandalyenin sahibi oldu.

NZ First Partisi yüzde 6,08 oy alarak 8 milletvekili, "Te Pati Maori" partisi ise yüzde 3,08 oyla 6 milletvekili çıkardı.

Nihai seçim sonuçlarına göre Ulusal Parti'nin koalisyon hükümeti kurması beklenirken, parti yetkilileri seçimlerin yapıldığı 14 Ekim’den bu yana ACT New Zealand ve NZ First Partileriyle koalisyon görüşmeleri yürütüyor.