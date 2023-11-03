Güney Kıbrıs'ta Hukuk Dairesi’nin, polis liderliği iş birliğiyle, aile içi şiddet olaylarına karışan 15 polis için cezai kovuşturma başlattığı, bunlardan 14’ünün ise açığa alındığı belirtildi.

Politis gazetesi Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu tarafından meclise sunulan verilere dayanarak, 2017 yılında 3; 2018’de 1; 2019’da 2; 2020’de 1; 2021’de 1; 2022’de 3 ve 2023’de 3 polis memurunun aile içi şiddet olayları nedeniyle açığa alındığını yazdı.

Habere göre Adalet Bakanı Prokopiu ayrıca son on yıl içerisinde aile içi şiddet veya kadına şiddet konusunda 56 polis memuru hakkında şikayet veya beyanın bulunduğunu ifade etti.

Prokopiu, 56 olaydan 28’i hakkında cezai kovuşturma cezası verilmediğini, 13’ünün geri çekildiğini, 7 olayın ise araştırma altında olduğunu ve en kısa zamanda sonuçlanacağını belirtti.