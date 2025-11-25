Yeni Zelanda hükümeti, yabani kedileri, yerli türleri avlayarak popülasyonlarını azalttığı gerekçesiyle "2050'ye kadar yok edilmesi hedeflenen türler" listesine eklediğini açıkladı.

Yeni Zelanda Koruma Bakanı Tama Potaka, Radio New Zealand (RNZ) kanalına söz konusu karara ilişkin açıklamada bulundu.

Yerli türleri avlayarak biyoçeşitliliği zedelediği gerekçesiyle yabani kedileri bu listeye ekleme kararı aldıklarını açıklayan Potaka, ülkede, 2,5 milyon ila 14 milyon arası yabani kedi bulunduğunu belirtti.

Yabani kedilere ülkenin pek çok bölgesinde ciddi oranda rastlandığına dikkati çeken Potaka, bu kedilerin yerli türlerin yanı sıra kuşları, yarasaları, kertenkeleleri ve böcekleri de öldürdüğünü ifade etti.