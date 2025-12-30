Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Polis Müdür Yardımcısı Ediz Aytan ve Müfettiş Burak Güney, bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, polisin yeni yılda üzücü olayların yaşanmaması için hazırladığı afişlerin dağıtımı için iş birliği talebinde bulunuldu.

Halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan davranışlardan kaçınılması yönünde vatandaşlara çağrı yapılırken, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile Güzelyurt Belediyesi iş birliğinde yeni yılda havaya ateş açılmaması için uyarıcı afişler asıldı.