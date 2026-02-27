Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, ülkede şeffaf, hesap verebilir ve sosyal devlet anlayışını temel alan yeni bir yönetim modeline ihtiyaç olduğunu belirtti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Özkunt, Hüseyin Çelik’in Hakikat TV’de hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki toplumlu diyalog açısından yerel yönetimlerin ortaya koyduğu iş birliğine dikkat çeken Özkunt, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Haralambos Prountzos’un yürüttüğü temas ve ortak çalışmaların kıymetli olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimler düzeyinde kurulan yapıcı diyaloğun siyasal gerilimlerin aksine uzlaşı kültürünün mümkün olduğunu gösterdiğini belirten Özkunt, iki tarafın belediye başkanlarının sergilediği yaklaşımın toplumlar arası güvenin güçlenmesi adına önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

-“Protokol tekelci bir yaklaşım içeriyor”

Programda, Fiber Optik Protokolü sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özkunt, hükümetin süreci yürütme biçiminin başından itibaren “sıkıntılı” olduğunu savundu. Özkunt, Başbakan Ünal Üstel’in protokolü imzaladığını ancak hükümet ortaklarının, hatta Ulusal Birlik Partisi mensuplarının dahi süreçten yeterince haberdar olmadığını iddia etti.

Protokolün kamuoyunda tartışılmadan gündeme getirildiğini ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecinden geçirilerek, oldu-bitti anlayışıyla ilerletilmeye çalışıldığını savunan Özkunt, bunun doğal olarak toplumda tepki yarattığını kaydetti.

Protokolün tekelci bir yaklaşım içerdiğini ve 25 yıllık bir sözleşmeyle stratejik bir alanın geniş imtiyazlarla devredilmek istendiğini öne süren Özkunt, yerel internet servis sağlayıcılarının ve paydaşların göz ardı edildiği görüşünü dile getirdi.

Protokolün Anayasa’ya aykırılığı yönünde ciddi görüşler bulunduğunu kaydeden Özkunt, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 15 günlük sürede hukukçularla değerlendirme yapmasının önemli olduğunu ifade etti.

Konunun Anayasa Mahkemesi’ne gitmesinin son derece muhtemel olduğu görüşünü belirten Özkunt, ek protokol tartışmalarına ise temkinli yaklaştıklarını ve hükümete bu noktada güven sorunu yaşadıklarını kaydetti.

-“Bu yöntemle hep kaybeden Kıbrıs Türk halkı oluyor”

Enerji, Ercan Havalimanı ve elektrik sözleşmelerinde de benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatan Özkunt, stratejik alanlarda yapılan anlaşmaların yeterince tartışılmadan hayata geçirilmesinin toplum zararına sonuçlar doğurduğunu savundu. Fiber optiğe karşı olmadıklarını vurgulayan Özkunt, itirazlarının yönteme, tekelleşmeye ve paydaşların emeklerinin dışlanmasına yönelik olduğunu kaydetti. İnternetin artık temel bir ihtiyaç haline geldiğine dikkat çeken Özkunt, fiyatlandırmanın devlet kontrolünde olması gerektiğini belirtti.

Öz varlıkların tekelleşme riski taşıyan anlaşmalarla devredilmesinin “kabul edilemez” olduğunu kaydeden Özkunt, bunun Türkiye karşıtlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, asıl meselenin toplumun öz varlıklarını korumak olduğuna işaret etti.

-“Erken seçim artık kaçınılmaz hale geldi”

Hükümetin seçim sürecini geciktirdiğini savunan Özkunt, erken seçimin artık kaçınılmaz olduğunu söyledi. Birçok üst düzey bürokratın yargı süreçleriyle gündeme geldiğini hatırlatan Özkunt, toplumun bu gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

TDP’nin ekonomi, eğitim, sağlık ve vergi adaleti alanlarında uzman komitelerle kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Özkunt, kayıt dışı ekonomi, vergi adaletsizliği ve pahalılıkla mücadele için yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.