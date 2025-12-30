Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’de eş zamanlı olarak yürütülen projelere ilişkin açıklama yaptı.

Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yapımı süren Alayköy İlkokulu’ndaki 4 yeni derslikte çalışmaların devam ettiğini belirterek, sınıfların seramik döşemelerinin tamamlandığını ve üçüncü el sıva çalışmalarının bitirildiğini ifade etti.

Alayköy Açık Hava Düğün ve Festival Alanı projesinde temellerin atıldığını kaydeden Amcaoğlu, projenin artık yerinde ve gözle görülür şekilde ilerlediğini kaydetti.

Alayköy Spor Tesisleri’nde ise tribün yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Amcaoğlu, Alayköy’de, eğitimde, sosyal yaşamda ve sporda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.