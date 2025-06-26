Yüksek Savcılar Kurulu, bugün yaptığı toplantıda savcı ve savcı yardımcısı kadrolarındaki münhallerle ilgili alınan kararları duyurdu.

Hukuk Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kurul tarafından alınan karara göre, Mine Vehit savcı olarak, Süleyman Özergin, Ali Yeğen, Neşe Kartal ve Selin Ece Cihangir ise savcı yardımcısı olarak atandı.

Atamaları yapılan kişilerin 16 Temmuz itibarıyla görevlerine başlayacağı kaydedildi.