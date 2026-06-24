Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, bölgede yıllardır çözülmeyen fosseptik sorunu olduğunu savunarak, yetkilileri göreve çağırdı.

Şikayet üzerine bölgeyi dördüncü kez ziyaret ettiğini belirten Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, değişmeyen vahim tabloyu ihmal değil çevre skandalı olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Dernekten yapılan açıklamada, sorunun çözümü için Lefke Belediyesi ile Çevre Koruma Dairesi nezdinde defalarca girişimde bulunulduğu ifade edilerek, verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığı savunuldu.

"Halk sağlığını tehdit eden, çevreyi kirleten ve yaşam kalitesini düşüren bu durumun görmezden gelinmesi kabul edilemez" denilen açıklamada, bölge sakinlerinin toplanmayan çöplerden de şikayetçi olduğu ifade edildi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, "Gerekli adımları atın" diyerek seslendiği yetkililerden halk sağlığını ve çevre bütünlüğünü tehlikeye atan sorunu çözmesini talep etti.