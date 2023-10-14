Bağımlılıkla mücadele konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan "Mahalle Anneleri" (MANNE) projesi kapsamında faal "Manneler" ile "Manne" adayları bir araya geldi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Alayköy/Gönyeli, Girne, Lapta ve Mağusa "Manneler"in katıldığı toplantıda, Komisyonun amaçlarına yönelik eğitim verildi.

MANNE adaylarına eğitim programının yüklü olduğu tabletler de dağıtıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu MANNE projesi kapsamında, hedeflenenin, bir anne aracılığıyla diğer birçok anneyi (bağımlılıkla mücadele) alanında eğiterek, "Manneler" aracılığıyla daha fazla bireyin bilinçlenmesini sağlayıp, geniş kitlelerde farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

Hatipoğlu, Mannelere verilen eğitimler sayesinde, merkezlerden uzak yaşayan annelerin uyuşturucu ile mücadeleye büyük katkıları olacağına inandıklarını kaydetti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda yapılan toplantıya katılan Başbakanlık Daire Müdürü Erdinç Akgür de, Komisyon Başkan Hatipoğlu’ndan MANNE Pprojesi toplantısıyla ilgili bilgiler alarak, yeni MANNE adaylarıyla tanışıp onlarla uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

MANNE eğitimleri Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından veriliyor.