“Yeni istihdam kapıları açmak adına her türlü işbirliğine hazırız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüz, ülkenin gelişmesi ve dijitalleşme alanında yaptıkları çalışmaları hakkında Bakan Gardiyanoğlu’na bilgiler verdi.

Ülkenin gelişmesi adına teknolojik olarak yatırımlarını sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Tüz, 4.5 G teknolojisinin de kısa sürede devrede olacağını söyledi. Ülkenin vergi rekortmeni olan bir operatör kuruluşu olarak, en büyük önceliklerinden birinin kadın çalışan sayısını da artırmak olduğunu belirten Tüz, şu anda kadın çalışan oranının yüzde elliyi geçtiğini ve bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü iş birliğine hazır olduklarını da dile getiren Tüz, Bakan Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi.

-Gardiyanoğlu

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında, kadının ekonomideki yerinin apayrı olduğunu vurgulayarak kadın çalışan sayısının artırılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı ve bakanlık olarak bu konuda yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Ülkenin ilk GSM operatörü olan Vodafone ile yurt dışına olan genç beyin göçünü önlemek adına, gençlere istihdam kapısı açacak iş birlikleri geliştirebileceklerini belirten Bakan Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her türlü sosyal sorumluluk projelerinde de birlikte çalışmayı hazır olduklarını sözlerine ekledi.