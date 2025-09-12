Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), 15 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim yılı öncesinde uyarılarda bulundu.

Çocukların güvenliği için tüm yetkilileri görevlerini titizlikle yapmaya, velileri ve sürücüleri daha duyarlı olmaya çağıran Dernek Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, “Çocuklarımızın can güvenliği hepimizin sorumluluğu” vurgusu yaptı.

Mutluyakalı yaptığı yazılı açıklamada, özel okullarda 2025-2026 eğitim yılının geçen pazartesi başladığını, devlet okullarında ise 15 Eylül Pazartesi günü başlayacağını anımsatarak, “Binlerce öğrencimiz, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte yeni bir döneme adım atacak” dedi.

Bu süreçte çocukların can güvenliğini korumanın en büyük sorumluluk olduğunun altını çizen Mutluyakalı, okullara öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunların uzun süredir bilinen bir gerçek olduğunu belirtti.

-“Çocuklarımızın güvenli ulaşımı için okul servislerinin standartlara uygunluğu denetlenmeli, eksikliklere göz yumulmamalıdır”

Araçların teknik denetimlerinin düzenli yapılması, şoförlerin mesleki yeterliliğinin artırılması, emniyet kemeri ve kapasite kurallarına titizlikle uyulmasının en temel gereklilikler olduğunu kaydeden Mutluyakalı, “Çocuklarımızın güvenli ulaşımı için okul servislerinin standartlara uygunluğu denetlenmeli, eksikliklere göz yumulmamalıdır” dedi.

-"Emniyet kemeri, çocuk koltuğu, yükseltici ve hız limiti..."

Çocuklarını kendi araçlarıyla okula taşıyan velilere de önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Mutluyakalı, çocukların emniyet kemeri kullanımını ihmal etmemenin, çocuk koltuğu ve yükseltici kullanmanın, hız limitlerine uymanın, okul bölgelerinde yavaş ve dikkatli olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Özgül Gürkut Mutluyakalı, “Çocuklarını okullarına taşıyan anne, baba ve diğer sürücülerin, çocukların araç içinde ayakta durmamalarına, kol ve başlarını pencereden dışarı çıkarmamalarına özen göstermelidir. Veliler, küçük çocuklarının ön koltukta seyahat etme taleplerine taviz vermemelidir” dedi.

-“Çözüm, toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi, okul servislerinin yaygınlaştırılması, trafiği rahatlatacak planlamalar yapılması”

Toplu taşımacılıktaki yetersizlikler nedeniyle yeni eğitim yılıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanacağının açık olduğunu ifade eden Mutluyakalı, şöyle devam etti:

“Bu durum, sadece öğrencileri değil tüm yol kullanıcılarını etkilemektedir. Çözüm, toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi, okul servislerinin yaygınlaştırılması ve trafiği rahatlatacak planlamaların yapılmasından geçmektedir.”

Çocukların güvenliği için tüm yetkilileri görevlerini titizlikle yapmaya, velileri ve sürücüleri daha duyarlı olmaya çağıran Mutluyakalı, “Unutmayalım; her bir öğrencinin güvenliği, geleceğimizin güvencesidir. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı ve verimli bir eğitim yılı dileriz” dedi.