Erenköy Direnişinin, Çanakkale Zaferi ile eşdeğer olduğunu kaydeden Tatar, yazılan destanın gelecek nesillere sürekli hatırlatılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in müdahalesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı müdahale hakkının kullanıldığı ilk adım olduğuna vurgu yaparak, Erenköy Direnişinin, Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süreye zemin hazırladığını kaydetti.

-“Erenköy Direnişinden ilham alan Kıbrıs Türkü 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu”

Erenköy Direnişi gerçekleşmese, Akritas Planı’nın uygulanacağını ve Kıbrıs Türkü’nün yok edilebileceğini dile getiren Tatar, gösterilen direnişten ilham alan Kıbrıs Türkü’nün, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta iki halktan biri olan Kıbrıs Türkü’nün, özden gelen haklarından yararlanarak ve büyük bedeller ödeyerek KKTC’yi kurduğunu belirten Tatar, devletin gelişmesi ve kalkınması için anavatan Türkiye’nin desteğiyle çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sektörlerin yanı sıra alt ve üst yapının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, insan haklarına aykırı ambargolara rağmen, KKTC’nin 100’den fazla ülkeyle ticaret bağlantılarının bulunduğunu ve 144 farklı ülkeden öğrenciyi ağırladığını vurguladı.

Devletin diplomatik olarak tanınmasa da dünya tarafından bilindiğini ve kabul gördüğünü belirten Tatar, dünyada söz sahibi olan ve bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti’ne 60 kilometre, Avrupa Birliği’ne ise 2 bin kilometre uzaklıkta olduğunu ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki bağları koparmak için 5’inci kol faaliyetlerinin yürütüldüğünü de dile getirerek, halkın bu oyunlara gelmeyeceğini kaydetti.

Tatar, konuşmasında Erenköy Şehitlerini rahmetle andı ve gazilere minnetlerini sundu.

Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.