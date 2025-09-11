Alayköy Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinde bugün Walid Tarek Momen Reydi (E-25), fork lift sepeti içerisinde iş yerinin çatı demirlerini boyadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Polisin açıklamasına göre, söz konusu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Yakın Doğu Hastanesinde sağ el bilek ve parmaklarında kırık teşhisiyle müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.