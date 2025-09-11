“TAM Parti, parti olarak herhangi bir adaya destek açıklamayacak, üyeler şahsi karar verecek”

Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı destekleyeceğini açıkladı.

Serdar Denktaş, yazılı açıklamasında, parti olarak Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birine bir destek açıklamayacaklarını, parti üyelerinin bu konuda şahsi olarak karar vereceklerini söyledi.

TAM Parti’nin böyle bir destek açıklamak için oldukça yeni bir parti olduğunu belirten Denktaş, “Bu karar, partiden bağımsız olarak benim şahsi kararımdır. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimi gönül işi değil; akıl işidir, mantık işidir. Bu nedenle desteğim Erhürman’a olacak. Türkiye ile kavga etmeyecek, fakat her şeye ‘evet’ de demeyecek iyi bir istişare ortamı sağlayacak adaydır.” şeklinde konuştu.

- “TAM Parti zincirleri kıracak partidir”

TAM Parti’yi merkez parti olarak ifade eden Denktaş, geçmişte sağ ve sol olarak nitelendirilen görüşlerin artık liberal ekonomide buluştuğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“TAM Parti sosyal devletin güçlü olması gerektiğine inanan, özgürlüklere inanan, merkez bir partidir. Yıllardır ülke iç politik sebeplerle iki görüşe hapsedilmiştir. TAM Parti, memleketi içine hapsettikleri bu zincirlerden kurtaracak olan partidir. Federasyon ve iki devlet söylemleri artık bir hapishaneye dönüşmüştür bu ülke insanları için. Biz hukuka uygun, BM parametreleri içinde olan yepyeni yolları ve yaklaşımları tartışmaya açacağız. Ambargolar, kısıtlamalar gibi bahanelerin arkasına saklanmadan, zincirleri kırıp ileriye doğru adımlar atmalıyız.”

Serdar Denktaş, tüm meselenin önce iç mutabakatı sağlamak olduğunu, TAM Parti’nin de bu noktada önemli bir rol oynayacağını belirtti.