Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında yaptığı kısa toplantıda, yılın üçüncü asgari ücretini belirleyerek açıkladı.

İşveren tarafının katılmadığı toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Gardiyanoğlu, son dört aylık hayat pahalılığının yüzde 19.99 olduğunu ve kamu çalışanlarına, emeklilere ve devletten yardım alanlara bu rakamın yansıtılacağını; aynı şekilde asgari ücrete de bu oranın yansıtılarak yeni rakamın belirlendiğini açıladı.

Gardiyanoğlu, on günlük itiraz süresi olduğuna işaret ederek "10 gün içinde itiraz olursa masayı tekrar kurup değerlendireceğiz" dedi.

Gardiyanoğlu, yeni rakamı Bakanlar Kurulu'na göndereceklerini söyledi.

"Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısına yoğun mesaimiz buydu" diyen Gardiyanoğlu, kamudan maaş ve yardım alanlara verilecek hayat pahalılığını görüştüklerini bildirdi.