"Sosyal Sigortalar Dairesinin idari ve mali karar almasında Sosyal Sigortalar İdare Meclisi tam yetkilidir"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri ve Sosyal Sigortalar İdare Meclisi Üyesi Ali Yeltekin, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin idari ve mali karar almasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının herhangi bir fonksiyonu olmadığını, tek yetkilinin Sosyal Sigortalar İdare Meclisi olduğunu belirtti.

"Taraf olmaları yasal bir zorunluluktur" dediği Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile Sağlık Bakanlığının reçete sorununun çözümünde dışlanmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Yeltekin, Sosyal Sigortalar İdare Meclisinin dün yapılan toplantısında, 28 Şubat Çarşamba 13.00’de Sosyal Sigorta İdare Meclisi ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinin konunun çözümüne yönelik toplantı yapılması kararı alındığını söyledi.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, Hür-İş Federasyonu olarak, Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisindeki temsiliyetlerini, başta sosyal sigorta emeklileri, sigorta çalışanları ve sosyal sigorta kapsamındaki ailelere hizmet açısından çok önemli gördüklerini ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının reçete soruşturması kapsamında yürüttüğü çalışmaları eleştirdi.

“Kamusal nitelikli ve yasal temsilci durumunda olan Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinin sürece dahil edilmeyişi, ısrarla kamu hekimlerini dışarda bırakma isteği ve çabası, kısaca KKTC Sağlık Bakanlığını yok saymakla ilgili atılan adımlar hangi akla hizmet etmektedir?” diye soran Yeltekin, Sosyal Sigorta İdare Meclisinin, sorunun çözümüne yönelik 13 Şubat’ta Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine yazılacak çağrı yazısının bile engellemek istediğini savundu.

Yeltekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KTTB ile çözüme hızlı bir şekilde gideceğimize; konu ile ilgili duyarsız kalan yine Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıdır. Hür-İş Federasyonu temsilcisi olarak, reçete sorununun çözümünde KTTB ile Sağlık Bakanlığının taraf olması yasal bir zorunluluktur.”

Yeltekin, şöyle devam etti:

“Hatırlatmakta fayda görmekteyiz, Sosyal Sigortalar Dairesinin idari ve mali karar almasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının herhangi bir fonksiyonu yoktur. Bu konu ile ilgili KKTC Sayıştay Başkanlığı ve KKTC Başsavcılığının ilgili yazılarında ‘Sosyal Sigortalar İdare Meclisi tam yetkilidir’ yazıları mevcuttur. Bu bağlamda reçete soruşturması kapsamında sosyal sigortalı halkımızın ilaca erişiminin 5 aydır zorlaştırılmasının ve birçok kişinin mağdur olmasının tek sebebi; iletişim, çözüm, başkalarının fikirlerine değer verme konusunda başarısız olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu’dur.”