Yeltekin: “Cypfruvex çalışanları yaklaşık dört aydır geç ödeniyor”

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Cypfruvex Ltd. çalışanlarının maaşlarının geciktirildiği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk koydu.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, BASS’ın, Cypfruvex Ltd.’de örgütlü ve yetkili konumda olduğunu belirterek, yaklaşık dört aydır Maliye Bakanlığı’nın çalışanları geç ödediğini ve hiçbir izahat vermediğini ileri sürdü.

“Bu insanlar da kamu çalışanıdır” diyen Yeltekin, memur ödendiği zaman Cypfruvex çalışanlarının da ödenmesi gerektiğini söyledi. Ödemelerin ayın altısına kadar gecikebildiğini dile getiren Yeltekin, gerekçeleri “bahane” olarak nitelendirdi.

Basın açıklaması öncesinde Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda olduğunu ve Maliye Bakanı’nın da orada olduğunu anlatan Ali Yeltekin, Maliye Bakanı’na, Cypfruvex çalışanlarının dört aydır gününde ödenmediğini söylediğini, Bakanın ise, “bürokratik işlemler nedeniyle gecikme yaşandığı” cevabını verdiğini kaydetti.

Yeltekin, “30 yıllık meslek hayatımızda bürokratik işlemleri anladık. Birtakım sıkıntıların var olduğunu, çözmek için adımlar atıldığını da anlıyoruz ama bir gün içerisinde kamunun yüzde 99’unu öderken yüzde 1’ini ayırmak, bürokratik işlem nasıl sayılır ben anlamadım” diye konuştu.

Cypfruvex Ltd.’de çalışan yaklaşık 40 kişinin geçen gün ödenmesi gerekirken, bugün hala Merkez Bankası’na yazı yazılmadığını, bütçeden de yazı çıkmadığını belirten Yeltekin, “Var mı böyle bir uygulama?” diye sordu.

“Cypfruvex’in masaya yatırılacağı” söylemini de eleştiren Ali Yeltekin, “Kapatalım Cypfruvex’i ? Güzelyurt bölge halkını göçe zorlayalım? Portakaldan, narenciyeden vazgeçelim? Bunu mu anlatmak isterler bize, yoksa biz mi yanlış düşünüyoruz? Bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Masaya yatırılması gerekenin Maliye Bakanlığı olduğunu savunan Yeltekin, bundan sonraki eylemin Cypfruvex’in kapısında olacağını söyledi. Çalışanların borcu, okul taksiti, hastası olduğunu dile getiren Yeltekin, “Bu insanlar ne yapacak?” diye sordu.

BASS Genel Sekreteri Yeltekin son olarak, çalışanların bugün ödenmesini temenni ederek, “İnşallah öder bizi de, ona göre eylemlerimizden vazgeçeriz” dedi.