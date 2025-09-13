AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in geçen günlerde Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ta bir Avrupa hava yangın söndürme üssü kurulması önerisini duyurmasının Rum tarafında sıcak bir şekilde karşılandığı, bununla birlikte bu merkezin kurulmasının geçmişinin 2019 yılına dayandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “2019’da İstemedik Şimdi Kutluyoruz- Kıbrıs’ta Avrupa Hava Yangın Söndürme Üssü Kurulmasını Kimler Engelledi” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Leyen’in Güney Kıbrıs’ta bir Avrupa hava yangın söndürme üssü kurulması önerisini duyurmasının Rum tarafında sıcak bir şekilde karşılandığı, bununla birlikte “rescEU” isimli Avrupa sivil koruma mekanizması bağlamında bu merkezin 2019 yılından itibaren inşa edilmesinin planladığını ancak bunun ortaya çıkan ciddi engeller yüzünden başarısız olduğunu kaydetti.

Merkezin kurulmasının ortaya çıkan ciddi engeller yüzünden başarısız olduğunu ve bunların Rum Tarım Bakanlığına bağlı teknokratların “garip tepkilerinden” kaynaklandığını ifade eden gazete, bazı belgeler ve resmi kaynaklara göre, Güney Kıbrıs’ın istikrarlı bir Avrupa üssüyle güçlendirme girişiminin başarısız olmasının söz konusu merkezde konuşlandırılacak yangın söndürme uçakların çeşidiyle ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti.

Avrupa Komisyonunun zamanında söz konusu merkeze “Canadair” tipi amfibi uçakların yerleştirilmesini önerdiğini, bunun aksine orman dairesinin ise “Air Tractor” tipi uçakların tercih edilmesini savunduğunu yazan gazete, bu anlaşmazlığın en nihayetinde merkezin kurulmasına dair ilk çabanın başarısız olmasına neden olduğunu kaydetti.

Haberde Von der Leyen’in konuyla ilgili geçen gün yaptığı duyurunun, mevcut Rum hükümeti tarafından 2023 yılında başlatılan koordineli seferberliğin sonucu olduğu da öne sürüldü.