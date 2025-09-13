Büyükkonuk’ta kaybolan 61 yaşındaki Orhan Ersoy’u arama çalışmaları devam ediyor. Polis ve Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, kayıp şahsın en son dün Yedikonuk yolu üzerinde görüldüğü yönünde bilgi alınması üzerine, ihbarı takiben arama faaliyetlerine başladı.

Sivil Savunma arama kurtarma birimleri, polis, bölge halkı ve gönüllü derneklerin katılımı ile genişletilmiş arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil Savunma şemsiyesi altında arama kurtarma faaliyetleri icra eden gönüllü arama kurtarma dernekleri, DAAK, KARK, SAT, KTAK olarak yer alıyor.