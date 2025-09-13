Polis Genel Müdürlüğü, huzur ve güven içinde eğitim alınmasını sağlamak amacıyla, yeni eğitim - öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte “Güvenli Okul Projesi”ni hayata geçiriyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okulların açılmasıyla birlikte devreye girecek proje çerçevesinde şu önlemler alınacak.

“Okul çevrelerinde polis devriye hizmetleri güçlendirilerek öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği artırılacak, Trafik düzeni ve yaya güvenliği için kapsamlı önlemler alınacak; ayrıca öğrenci taşımacılığında kullanılan toplu taşıma araçlarına yönelik polis denetimleri artırılacak.

Okul çevrelerinde sigara/tütün ürünleri vb satışı yapan market ve büfelere yönelik denetimler artırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimi ve okul aile birlikleri ile iş birliği içerisinde, konularında uzman polis ve eğitmenler tarafından trafik güvenliği, madde bağımlılığı, güvenli internet, siber zorbalık, akran zorbalığı ve çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında, öğrenci, veli ve okul yönetimlerine yönelik eğitici ve farkındalık artırıcı seminerler düzenlenecek.

Öğrenci ve öğretmenlere yönelik herhangi bir risk unsuru görülmesi halinde, okul yönetiminin polise anında ulaşabilmesini sağlamak adına oluşturulacak web arayüzü aracılığıyla polis ile anlık iletişim kurularak okul içinde veya çevresinde yaşanabilecek olaylara en hızlı şekilde müdahale edilecek, öğrencilerin karşılaşabileceği riskler önceden tespit edilerek suç oluşmadan önleyici tedbirler devreye sokulacak.”

Açıklamada, “Polis örgütü, önümüzdeki dönemde toplum destekli projeleri uygulamaya önem verecek ve uygulayacaktır. Bu kapsamda “Gönüllü Trafik Denetçiliği Projesi” ve “Güvenli Okul Projesi” birlikte yürütülecektir. Toplumun desteğini alan bu projeler sayesinde okullarda daha güvenli eğitim ortamının sağlanması böylelikle öğrenciler ve öğretmenlerin kendilerini daha güvenli hissetmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin başarılı ve sağlıklı bir öğretim yılı geçirmelerini dileriz.” denildi.

