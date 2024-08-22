Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Türkiye'nin Yeditepe Üniversitesi kontenjanlarına A level sonuçlarıyla başvuracak öğrencilerin belgelerini 27 Ağustos’a kadar Daireye ulaştırması gerektiğini duyurdu.

Daire Müdürü Behcet Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeditepe Üniversitesi arasında 12 Ağustos tarihinde, eğitim alanında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, A level sonuçlarına sahip öğrencilere 10 fakülte ve 51 programda tam burslu 105 kontenjan ayrıldığını belirtti.

Protokol kapsamında tam burslu kontenjan verilen fakülteler ve bazı bölümleri; Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Fakültesi - Yazılım Geliştirme ve diğer, Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği ve diğer, Fen-Edebiyat Fakültesi – Psikoloji ve diğer, Güzel Sanatlar Fakültesi – Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve diğer, Hukuk Fakültesi – Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İşletme ve diğer, İletişim Fakültesi - Görsel İletişim Tasarımı ve diğer, Mimarlık Fakültesi – Mimarlık ve diğer, Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği ve diğer, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik ve diğer olarak sıralayan Çelebi, bunların yanında pek çok bölümün yer aldığı kontenjan listesinin olduğunu kaydetti.

-“Başvuru tarihinden sonra teslim edilen belgeler Üniversite tarafından dikkate alınmayacak”

Kontenjanlara başvurmak isteyen A level sonuçlarına sahip öğrenciler için başvuruların devam ettiğini belirten Behcet Çelebi, başvuru için gerekli olan belgelerin, 27 Ağustos Salı gününe kadar Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi'ne ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Çelebi, başvuru tarihinden sonra teslim edilen belgelerin Üniversite tarafından dikkate alınmayacağının altını çizdi.

Daire Başkanı Çelebi, başvuru için talep edilen belgeleri şöyle sıraladı:

“KKTC kimlik fotokopisi (2 adet), KKTC lise diploma fotokopisi (2 adet), A Level derslerinin UMS puanlarını gösteren onaylı belge (mezun olunan liseden ve Genel Ortaöğretim Dairesi'nden onaylı) (2 adet).”

A Level sınavından alınan üç dersin notuyla başvuru yapıldığını ifade eden Çelebi, bu derslerden en az ikisinin başvuru yapılacak programla ilgili olması ve ders notlarının en az C notu olması gerektiğini belirtti. Çelebi, üçüncü dersin, dil dersleri hariç alan dışı olabileceğini ve en az C notu alma şartı arandığını kaydetti.

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