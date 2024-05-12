Karayolları Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatı ile Yedikonuk’ta uzun zamandır trafik güvenliği açısından büyük sıkıntı yaratan bölgeye beton bariyer döşedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçmişte bir çok trafik kazasının da meydana geldiği bölgede gerçekleştirilen 70 metrelik beton bariyer yapımının bugün itibarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Karayolları Dairesi’nin, Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüs içi yollarda bakım onarım çalışması gerçekleştirmekte olduğu de belirtildi.

Açıklamaya göre, dün başlayan ve iki etap şeklinde planlanan çalışmalar çerçevesinde 2,800 metrekarelik alan kemirilerek binder asfalt ile kaplanacak ve yamalanacak. Toplamda 650 ton asfaltın kullanılacağı çalışmaların yarın tamamlanması hedefleniyor.