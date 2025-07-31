Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bundan 33 yıl önce kurulan Demokrat Parti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demokratik yapısına, çok partili siyasi hayatına ve devletin kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlayan siyasal bir hareket olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Demokrat Parti’nin (DP) kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını ve gelişimini önceleyen ilkesel tutumuyla Demokrat Parti’nin, ülkede siyasal istikrarın önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de ‘Sağduyu İttifakı’ çatısı altında şahsıma verdikleri samimi destek, sorumluluk bilincinin ve milli meselelerde birlik anlayışının bir göstergesidir.

Bu vesileyle öncelikle tüm Demokrat Parti camiası olmak üzere Genel Başkan sayın Fikri Ataoğlu’na, şahsıma gösterdikleri güven ve destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu anlamlı yıldönümünde, Demokrat Parti’nin kuruluşunda emeği geçen kurucu kadroları ve tüm mensuplarını saygıyla selamlıyor; aramızdan ayrılanları rahmetle yâd ediyorum.”